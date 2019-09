Se reencuentra con familia tras 25 años de vagar

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Después de más de 25 años de vagar por las calles, María Zoraida logró localizar a su familia a través del DIF Cajeme y regresará a su ciudad natal, Ensenada, para comenzar de nuevo dentro de un hogar.



Fue también gracias a las redes sociales como se logró contactar a la familia que buscaba a María desde hace años, expuso la presidenta del Voluntariado del Sistema DIF, Margarita de Mariscal, y como se logró ubicar también a María en esta ciudad.



Ella entró a un centro de rehabilitación porque en la secundaria alguien le dio droga y quedó mal, se comportó con violencia y se tuvo que cambiar a Tecate, y de ahí se perdió, no la encontramos, tendría 18, 19 años", platicó Lorena Patricia Rosas Márquez, hermana de María.

El recuerdo de María, de 50 años, siempre estuvo presente con el miedo de que quizás no estuviera bien o estuviera sin vida, expuso su hermana menor, pero nunca perdieron la esperanza de encontrarla para sumarla a donde pertenece.



"La encontramos mediante redes sociales, mi nuera se dio cuenta, cuando llegue a casa mi hijo y nuera me enseñaron una foto, y es ella, son sus facciones, mi mamá aún vive, tiene 68 años, se le dijo poco, porque sufre de presión", indicó.



Son tres los hermanos que integran la familia, añadió, quienes tras la publicación de un cajemense viven ahora un milagro.



"A pesar de tener ya 25 años que no la veo está igualita, se ve triste, me impresionó que supiera los apellidos de mi mamá, porque el nombre no me lo dio bien, yo me encargaré de ella, es mi hermana", detalló.



Pese a que la situación económica de la familia no es muy positiva, la alegría de tener de regreso a la mayor de los hermanos es grande, destacó, y la enfrentarán juntos, junto a lo que tenga que venir.