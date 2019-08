"Se las ven negras" vecinos de Las Areneras por lluvias

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Goteras, desprendimiento de partes de sus casas y grandes encharcamientos son solo algunas de las situaciones por las que pasan habitantes de la colonia Las Areneras en temporada de lluvias.



Por ser un asentamiento humano en las periferias de la ciudad, donde la mayoría de las viviendas son de materiales como cartón, lámina y madera, las lluvias les "pegan duro" a los habitantes de la zona.



Juan Carlos López Gil, residente, platicó que con las precipitaciones que trajo la tormenta "Ivo" se las vieron negras, ya que su techo tiene muchos orificios y parecía que la lluvia también era adentro.



"Uno ya no sabe ni qué hacer, ya casi es la misma estar afuera que adentro, ya nada más estamos al pendiente de que lo poco que tenemos no se nos vaya a echar a perder", resaltó.



Cuando va a llover nos preparamos y juntamos plásticos, cartón y materiales que podamos ponerle al techo para que no se nos meta el agua, pero no es suficiente, abundó.



Toda mi vida he vivido aquí y siempre en temporada de lluvias es la misma, a la mayoría de los vecinos nos va mal, no nos queda más que cuidar lo poco que tenemos a como podamos, opinó María de Jesús Hernández, vecina del área.



"Metemos las cosas que se pueden mojar y descomponer en bolsas de plástico o cajas, también la ropa y cubrimos el colchón con plástico, al final mojarnos a nosotros no nos hace daño", expuso.



Ante esta situación, los colonos solicitaron a las autoridades, apoyo y estar al pendiente para evitar tener afectaciones en sus casas.