Se ayuda tapando baches

CIUDAD OBREGÓN.- Un “héroe anónimo”, que no quiso proporcionar su identidad, desde que está desempleado tapa baches de las principales vialidades de la ciudad y pide una cooperación por la acción que realiza, lo que le ha ayudado a sobrevivir este tiempo, en el que dice ganar alrededor de 200 pesos por día.



Platicó que al observar la deficiente condición en la que se encuentran las calles del municipio, aprovechó para obtener dinero por tapar los grandes baches con tierra y escombro.



Está en diferentes cruceros, en los que considera están más afectados, por espacio de 3 a 4 horas diarias, dijo, con pala y cubeta y ganas de generar ingresos extras, junta tierra de los terrenos baldíos aledaños y la propia que se acumula en las orillas de las calles para rellenar los hoyos.



“Me hacía falta chamba y vi mi oportunidad en esta acción, trabajando tapando baches llego a ganar hasta 200 (pesos) al día, la gente es bondadosa, me he puesto en la Quintana Roo y 200, California y Guerrero, 5 de febrero y 6 de abril y en varios más”, abundó.



Estaba desesperado por tener un ingreso para mantener a su familia, dijo, pues ya tiene tiempo desempleado y encontró en esa actividad que beneficia a la gente directamente una oportunidad.