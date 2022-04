Se acaban de nuevo las placas en Agencia Fiscal de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Las placas que llegaron para solucionar supuestamente el problema de desabasto que se presenta desde el pasado mes de octubre en la Agencia Fiscal del Estado delegación Cajeme, solo alcanzaron para unos cuantos y de nueva cuenta puedes realizar el trámite, pero no se te otorga nada, lamentaron automovilistas.

Esteban, usuario comentó que leyó en Internet que ya había disponibilidad de placas, pero que al acudir a hacer el trámite sólo pudo pagarlo porque no tienen láminas.

Tenía tiempo esperando que anunciaran que ya iba a haber para venir y no dar dos vueltas, el martes leí en Internet que ya había llegado y vine y solo las pude pagar porque no me dieron micas”, comentó.