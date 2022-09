Salvan bomberos a bebé de 3 meses en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Lo que parecía un día tranquilo de trabajo se convirtió en todo un reto para los bomberos Mario y Marcos de la estación de Villa Bonita, ya que durante la noche del sábado salvaron de morir a una bebé de 3 meses de nacido.

Fue alrededor de las 23:00 horas cuando una familia arribó a la estación solicitando desesperadamente y entre gritos la ayuda de los “apagafuego” pues su bebé había dejado de respirar, por lo que inmediatamente los elementos comenzaron con los trabajos de reanimación.

José Mario Castro Pedroza, bombero maquinista, comentó que ya se encontraba metiendo la máquina extintora para después descansar, cuando arribaron al lugar con la pequeña.

Llegaron pidiendo auxilio unos vecinos de la estación de bomberos, me tocó a mí recibirlos, recibir a la pequeña, fue muy impresionante porque no respiraba, acto seguido tomé en los brazos a la bebé y la valoré, pregunté a la familia datos sobre la situación, me comentaron que tiene un día que la dieron de alta, y procedo a dar reanimación”, resaltó.