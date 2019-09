Retomarán lucha contra el pez diablo

Ciudad Obregón.- Será hasta que inicie el mes de octubre que se retomarán las acciones para erradicar la presencia de pez diablo en la Laguna del Náinari, informó Omar García López.



El encargado del sitio recreativo manifestó que será esa fecha, ya que haya pasado la temporada de lluvias y que los pescadores de las cooperativas de la presa, que son los que se involucran en la captura del animal, estén desocupados.



Desde que se detectó la presencia de la especie en aguas de la laguna en diciembre del año pasado, se ha mantenido en monitoreo constante para que el pez no se mude a otros cuerpos de agua, dijo, porque eso sería un riesgo mayor, aunque de momento se tiene focalizado y bajo control.



"Ahorita está a todo lo que da la pesca en la presa y los que nos ayudan en estas labores son los pescadores y ahorita no tienen disponibilidad hasta octubre y también ayuda que ya no es temporada de lluvia", expresó.



A la fecha desconocen si se tendrá que realizar el secado completo de la laguna, mencionó, pues buscarán mecanismos de otro tipo para erradicar el pez que eviten esa acción.



Aunque desconoce el número de ejemplares que pudieran habitar en la "Novia de Cajeme", la población debe ser grande, abundó.