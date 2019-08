Resulta lesionado chofer de Uber en ataque armado

CIUDAD OBREGÓN.- Un conductor de Uber y una mujer que viajaba como pasajera en el vehículo de alquiler fueron atacados a balazos la madrugada de ayer sobre la calle Norman E. Borlaug y Camino Real de esta ciudad.



El hecho se dio alrededor de las 02:10 horas cuando desconocidos abrieron fuego contra un vehículo compacto color blanco.



Fue cuando pasaba por las mencionadas calles que el conductor registró al menos tres lesiones por proyectiles de armas largas.



El aún no identificado chofer manejó lesionado hasta la Unidad Médica Familiar No. 66 del IMSS, ubicada sobre la calle Jalisco y 300, donde fue atendido por personal médico de inmediato.



En el vehículo viajaba también una mujer que no recibió impactos de bala, pero que si resultó con lesiones por el destrozo de los cristales.



En el sitio del ataque, personal de Servicios Periciales aseguraron decenas de casquillos, de las armas AR15.



Hasta el momento ninguna autoridad ha brindado información oficial sobre el hecho, y se desconoce el estado de salud del lesionado.