Resienten yaquis la falta de servicios en época de pandemia de Covid

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Siete de los ocho pueblos yaquis subsisten al paso de los años con añejos problemas relacionados a la ausencia de servicios públicos básicos, los cuales se han hecho más evidentes ahora durante la pandemia de Covid-19, aunque muchos miembros de la tribu no creen en esta.

Pótam, Huírivis, Ráhum, Vícam, Tórim, Belem y Loma de Bácum, así como las comunidades de Tajimaroa y Loma de Guamúchil, pertenecientes a Cócorit, son las que viven a diario carencias de agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, entre otros servicios básicos.

La falta de esos servicios coloca a más 30 mil miembros de la tribu, distribuidos en estos pueblos, en un punto de vulnerabilidad alto, pues el riesgo de contagio y propagación del coronavirus es mayor, al no tener las condiciones para seguir las recomendaciones de Salud.

Trinidad Ruiz Ruiz, coordinadora del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme y residente de Vícam, manifestó que la falta de agua y drenaje es un tema muy delicado y que compromete la salud de la etnia enormemente y no solamente frente al coronavirus, sino ante muchas otras enfermedades.

El hecho de que no haya agua es motivo de muchas enfermedades, no solamente del Covid, también hay una infinidad de enfermedades que padecen las familias yaquis; enfermedades de la piel, gastrointestinales, parásitos en el estómago”, detalló.

Es un problema tremendo y exagerado, manifestó, la gente almacena la poca agua a la que tiene acceso como puede y en su mayoría termina consumiéndola en condiciones insalubres.

“Almacenan el agua en tambos de 200 litros que no están cubiertos en su totalidad y les entra polvo que trae heces del medio ambiente, porque se defeca al aire libre, porque no hay drenaje y de ahí mitigan la sed”, aseveró.

La líder cultural comentó que hasta el momento no hay indicios de contagios por Covid-19 dentro de la comunidad y que considera que se debe a que de cierta manera los pueblos yaquis viven aislados de las ciudades y demás comunidades yoris.

Ha tenido conocimiento de personas al interior de los pueblos que han presentando sintomatología de coronavirus, pero que han salido adelante utilizando medicina tradicional y ancestral combinado con pastillas comunes como Paracetamol, pero no tuvieron diagnóstico de la enfermedad, resaltó.

“Se dio una muerte o dos por esta enfermedad, fuera de esas no se han registrado más casos, o personas diagnosticadas, pero si personas con síntomas que se trataron con sus usos y tradiciones”, indicó.

SÓLO PROMESAS

Sobre la falta de servicios públicos en las comunidades yaquis, Hilario Ochoa, líder de la tribu en Huírivis, comentó que durante décadas las diferentes administraciones de los gobiernos les han prometido apoyos, pero que sólo han quedado en promesas y que no se han concretado.

Si todos los acuerdos que se han hecho durante años se llevaran a cabo, mencionó, la situación dentro de los poblados fuera muy diferente y estarían “bien parados” en la actualidad.

“Nos merecemos mejores condiciones de vida y más oportunidades, pero también que se respeten nuestros usos y costumbres”, agregó.

EL TEMA QUE DIVIDE

Mientras que algunos pobladores siguen las recomendaciones de Salud para prevenir contagios por Covid-19, la mayoría continúan sus actividades de manera habitual, como si no se estuviera en medio de una pandemia. De hecho, comunidades de los alrededores si se mantienen en cuarentena.

Martha Contreras, del poblado de Vícam, manifestó que para ella la enfermedad por coronavirus si es de riesgo y se deben tomar cuidados, pero que para la mayoría de los viqueños no, y no entienden que deben resguardarse en sus hogares.

“Me da tristeza ver como mis hermanos no hacen caso y todavía se burlan de los que sí hacemos aislamiento y nos cuidamos”, subrayó.

Guadalupe Flores Maldonado, vocero de la tribu de la Loma de Bácum, manifestó que ellos aceptan el destino como venga y no creen en enfermedades catastróficas como el Covid-19.

Han pasado por muchas situaciones de salud, según de riesgo, dijo, y jamás han resultado afectados, pero si les toca morir, no tienen miedo.

“Aquí seguimos como si nada pasara, porque nada pasa, esto es una simple gripa, si le tememos nos va a matar el miedo. Todo se ha seguido haciendo igual, nuestras fiestas y nuestra vida diaria”, abundó.

COMPLICADO CUIDARSE

En la Loma de Guamúchil, Clarissa López Buitimea platicó que muchos hacen el intento por cuidarse, pero que es complicado y caro utilizar todo el tiempo cubrebocas y aplicar sana distancia, porque están muy acostumbrados al contacto físico.

“Es difícil adecuarse, yo no creo ni dejo de creer, gracias a Dios a la Loma no ha llegado ningún caso, quizá ese día cambien las actitudes de muchos que siguen como si no existiera el virus”, manifestó.

En Pótam también todo transcurre normal y tanto las actividades como las fiestas y bailes se siguen realizando.

Daniel Espinoza compartió que él disfruta la vida y no se va a preocupar por algo que ni siquiera sabe si existe, ya que no conoce a nadie que haya enfermado.