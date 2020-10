Reportan ataques a automovilistas en bloqueos de yaquis

CIUDAD OBREGÓN.- En los últimos días dos diferentes familias reportaron a través de redes sociales, situaciones de riesgo que vivieron en el bloqueo carretero que integrantes de la etnia Yaqui mantienen a la altura de Loma de Guamúchil, donde según les exigen de forma muy grosera y hasta con golpes el pago de la “cuota voluntaria” de 50 pesos por pasar.

En las grabaciones que compartieron se puede apreciar a supuestos miembros de la etnia repitiendo palabras altisonantes y exigiendo se les pague si o si por cruzar el bloqueo.

En el video de una familia, se pudo ver que viajaba una adulta mayor, que se mostró muy asustada por el incidente.

No, no voy a volver a pagarles aquí, ya pagué dos veces atrás; no, no, no traigo dinero”, se escucha de parte del conductor, que recibe como respuesta golpes al vehículos y gritos por parte de un indígena.