Reportan 2 agresiones de yaquis a transportistas en bloqueos: Comité

CIUDAD OBREGÓN.- Al menos dos agresiones por parte de la etnia yaqui a transportistas se han registrado desde que inició el bloqueo a la altura de la Loma de Guamúchil a la fecha, situación que debe dejar de suceder, expresó Carlos Aguilar.

El miembro de la etnia y coordinador del Comité de Ayuda y Bienestar de los Derechos Indígenas del Pueblo de Pótam manifestó que un trailero de la empresa transportes Valdez se comunicó con el comité para exponer su experiencia en el bloqueo del Danzante Yaqui.

No es la primera vez que sucede, nosotros tenemos registro de dos situaciones por el estilo, expuso, alguien debe poner orden y detenerlas, porque solo dañan la imagen del resto de la etnia que no apoya, ni participa en esos bloqueos.

Estas acciones dejan muy mal a la etnia, a los demás habitantes que no participamos en los bloqueos y que no los aprobamos, exigimos que se les preste atención y se solucionen”, indicó.

POR CUOTA

Antes de este ataque, el pasado 15 de julio, mediante redes sociales otro transportista compartió el incidente que vivió en el bloqueo al negarse a pagar la cuota voluntaria y donde resultó con daños tanto él como su unidad.

“Me querían cobrar 150 pesos, se aferraron a ese precio, les dije que yo no tenía, que no traía, que tenía 100, y no quisieron y se pusieron agresivos, quebraron los vidrios del carro, me jalaron las mangueras y yo también terminé herido”, expresó el conductor, de quien se desconoce su nombre, en un video que circuló por redes sociales.