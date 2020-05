Refuerzan el operativo en las calles de Cajeme

Ciudad Obregón.- Para este Día de las Madres, las autoridades mantendrán bajo “lupa” las calles de Cajeme, tras permanecer en fase 3 de contingencia por el coronavirus.

Francisco Cano Castro, secretario de Seguridad Pública, recordó que aunque se llevaba un avance ya en la consciencia de la población conforme a no salir, poco a poco se han ido relajando, y han comenzado a salir al riesgo.

Ya que hoy se teme que suceda lo que el 30 de abril con largas filas en dulcerías y pastelerías, se pondrá mano dura, anunció, así como se mantendrán cerrados los panteones, y activas las infracciones.

No es posible que tengamos que endurecer nuestra aplicación de Bando de Policía y Buen Gobierno, son más de 3 mil infracciones (las que se han impuesto), nos hemos ido más por las amonestaciones, apercibimientos, filtros, perifoneo, al llamado, a tocar esas fibras, mucha gente así lo entendió, no nos relajemos, hoy menos que nunca”, comentó.

La venta de flores también quedará cancelada de manera completa para evitar flujo este día de las madres, expuso Miguel Ángel Caro Rincón, director de Inspección y Vigilancia, pues no es esencial ese movimiento.

“Las observaciones son claras, todo lo que no es esencial no está permitido, la venta de flores no está permitida como tal, el virus prolifera más en los organismos vivientes, y éstas son vivientes, y no nomás es eso, las muestras de cariño que se puedan dar en los negocios de ventas de peluches, boutiques, todo esto no es esencial, no está permitido”, mencionó.

Por el festejo que dejará la ansiedad del consumo del alcohol, Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad de Protección Civil, llamó a hacerlo por Internet, para evitar las largas filas pasadas.