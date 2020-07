Recorre Cajeme con su mototaxi para llevar sustento a su hogar

Ciudad Obregón.- Hace tres años, cuando su situación económica se complicó, Sergio Beltrán García tuvo que idear la manera de salir adelante, por lo que comenzó a ofrecer servicios de bicitaxi primero, y luego de mototaxi en el Centro de la ciudad.



Tiene 67 años de edad y con su casco y su chaleco reflector, a bordo de una cuatrimoto, -a la que le adaptó un remolque rojo y una sombrilla blanca que tiene capacidad hasta para cuatro personas- recorre las principales avenidas.



Platicó que cuando empezó a brindar el servicio de “raites” fue en bicicleta y así permaneció durante dos años, tiempo en el que pudo ahorrar un poco para adquirir la motocicleta que utiliza desde hace casi un año.



“Los trayectos que recorro son lugares del centro, y las colonias de la 400, Campanario, México, el Centro, Machi López, Russo, Campestre... las personas me llaman para que los espere; casi siempre estoy en la esquina de la 5 de febrero y No reelección”, detalló.



Antes de trabajar en esto, dijo, trabajó en el Ayuntamiento y también se dedica, de vez en cuando, a dar shows cómicos con su famoso personaje “Payasito Pistolin”, reconocido y querido por muchos cajemenses.





“Mi trabajo es muy noble. Gracias a Dios me sale para llevar el sustento a mi familia, que es mi esposa; ella tiene 47 años y es minusválida. La gente me sabe honrado y me respeta”.

Sergio Beltrán García

PARA TRASLADOS

Trabaja de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Cuenta con tarifas muy económicas, desde los 15 pesos.

Puede contactarlo en el 644-458-93-82.