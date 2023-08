Reconvertir cultivos en Valle del Yaqui no es tarea sencilla: Productores

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aun cuando los productores del Valle del Yaqui tienen la disposición de apostarle a la reconversión de cultivos, aseguran que requieren garantías por parte de los gobiernos que respalden estás producciones el próximo ciclo agrícola.

Desde hace tiempo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha insistido a los productores del Sur de Sonora en que disminuir la extensión de siembra de trigo y maíz es la solución a los problemas que han venido presentando en las últimas temporadas, tanto en comercialización como para mejorar los suelos de los valles.

Sin embargo, problemáticas como la disponibilidad de agua, falta de apoyos al campo, la incertidumbre de los mercados, costos de producción y el ser una región productora de trigo por tradición, complica todo, aseguran.

Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui (UCAY), manifestó que se han mantenido en reuniones constantes con autoridades de agricultura para evaluar qué acciones se tomarán durante el próximo ciclo agrícola.

Comentó que además, en estos momentos, por desgracia no se puede planear nada porque las condiciones son inciertas en cuanto a disponibilidad de agua, y se esperarán hasta el último día de septiembre o 1 de octubre para ver las captaciones de las presas y con base a eso hacer las planeaciones.

Puntualizó que les han propuesto “entrarle” al cártamo, garbanzo, girasol, cebada y frijol, pero que todo se ha reducido a decirles cambien de cultivo y ya, cuando la realidad es que Cajeme es un municipio triguero por excelencia y de este valle depende mucho la circulación del grano a nivel local, estatal y nacional.

También, mencionó, otro tema que frena a los productores son los costos de producción de otros cultivos, ya que se podría decir, que sembrar trigo es económico frente a otros productos.

Explicó que durante décadas en la región se le ha apostado a un monocultivo que por mucho tiempo ha dejado grandes ganancias, pero que en los últimos ciclos ha presentado complicaciones, por lo que voltear a otros lados sí es opción, pero no es algo sencillo.

Aunque la diversificación no se puede realizar de la noche a la mañana y además se requieren realizar diversas investigaciones y estudios, señaló, a final de cuentas será el agricultor el que tome la decisión.

Plutarco Enrique Sánchez Patiño, director de la Representación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, comentó que por tener un mercado volátil y otros motivos, los productores “ponen trabas” para diversificar los cultivos y siguen apostándole a los tradicionales como trigo y maíz.

Lorenzo Ayala, productor de trigo, compartió que durante décadas el cultivo de trigo ha dado de comer a su familia y que de generación en generación han ido aprendiendo cómo se realiza esta actividad, por lo que dejarla de lado, implica algo más allá de las ganancias monetarias.

La intención se tiene, y claro que sabemos que si un cultivo no está dejando, se tiene que apostar a otros, pero no es cosa sencilla, menos si toda tu vida has sido triguero y es a lo que le sabes, hace falta, también mucha capacitación, porque empezar nuevos cultivos tampoco es magia y empezar a prueba y error no da ninguna garantía”, aseveró.