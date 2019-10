Rechazan agricultores propuesta de legislador

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con una manifestación mostraron su rechazo usuarios del Distrito de Riego del Río Yaqui, a la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, emitida por Javier Lamarque Cano al Congreso Federal.

José Miguel Anzaldo Olea, presidente del Distrito, explicó que el crear un impuesto por el derecho de agua es un duro "golpe" para el sector y la producción de alimentos, el cual los podría llevar a tomar acciones, entre ellas la movilización.

"Prácticamente nos dejaría fuera de esquemas, de utilidades, andamos batallando por recursos y resulta que nos llega un golpe más fuerte, y más tristeza que sea por parte de un diputado de esta región.

"Esta propuesta ya se aprobó y tiene que pasar por la Cámara de Senadores, confiamos en el senador Bours, Silvana Beltrones, hemos mandado cartas a la mayoría de los senadores que conocemos, esperamos que la eliminen", señaló.

Con los conflictos que se tienen en temas monetarios por la falta de apoyos y el mismo recorte de programas para el campo, la situación es complicada para la agricultura, destacó Luis Cruz, tesorero del Distrito, y esta nueva acción es un atentado que los coloca en un severo riesgo.

"Le pido de la manera más respetuosa que no nos ponga piedras en el camino, que si bien no va a legislar a favor de nosotros, que tampoco sea obstáculo para que sigamos avanzando, nosotros veremos como sumarnos a tratar de lograr la soberanía alimentaria, quizás no somos un sector importante, que legisle a favor de los astronautas, quizás eso sí lo puede hacer", mencionó.

La propuesta se integra de un pago de derecho por cada metro cúbico de agua que exceda los 216 mil 364 metros cúbicos trimestrales, manifestó Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito, lo que llevaría a un incremento de al menos 3 mil 491 pesos por hectárea a los 22 mil usuarios del DRRY.

Aunque en diversas ocasiones se ha invitado al diputado a conocer el trabajo agrícola y pecuario, este no se ha mostrado interesado, lamentó Anzaldo Olea, y esas son las consecuencias.