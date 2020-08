Reabren plazas y centros comerciales en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Plazas y centros comerciales en Ciudad Obregón fueron reabiertos ayer al público con los negocios de la fase 1 y 2, a más de cuatro meses de haber iniciado la emergencia sanitaria.

Desde temprana hora, las conocida plazas Tutuli y Mercajeme comenzaron con sus actividades de reapertura.

Luis Fernando Soto Carrillo, presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, expuso que inicia la reactivación a más de cuatro meses de haber iniciado la contingencia, con la esperanza de las ventas.

Queremos una recuperación respetando los protocolos de las autoridades, es beneficioso para nosotros y el cliente, desgraciadamente, no todos abrieron, hay compañeros que ya no van a regresar, no soportaron, están rentando, vendiendo, pronto haremos un recuento”, mencionó.