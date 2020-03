Rastreadoras suspenden búsquedas

CIUDAD OBREGÓN.- Las actividades de búsqueda de personas desaparecidas que realiza el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón en la región se suspendieron desde el fin de semana pasado y hasta nuevo aviso como una medida preventiva por la emergencia del Covid-19, indicó Nora Alejandra Lira Muñoz.



La dirigente del colectivo platicó que el comisionado de búsqueda regional, José González, se comunicó con ellas para indicarles que debían parar las búsquedas durante el periodo de

cuarentena.



“Una fecha como tal de reactivación de búsquedas no tenemos, la tentativa es el 20 de abril, pero tenemos que ir viendo cómo va evolucionando el tema del coronavirus en la región y en base a eso se tomarán decisiones”, indicó.



Desde enero estaban saliendo a campo cada fin de semana, añadió, con la intención de encontrar a sus “ángeles”, que es como llaman a sus desaparecidos, y que aunque no han tenido positivos durante este año no pierden las esperanzas.



Tienen que seguir recomendaciones, dijo, ser conscientes porque de enfermarse no habrá quién busque a sus desaparecidos.