Quieren dar a Rafita una digna sepultura

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Rafita era un niño de 12 años alegre, trabajador, que pese a las circunstancias de carencias en las que creció siempre se mostró positivo hasta que falleció el pasado lunes a causa de complicaciones por una caída de caballo y sus familiares no cuentan con recursos para darle una digna sepultura.



Olivia Ochoa Valenzuela, abuela del menor, platicó que son una familia humilde, que vive al día y que no cuentan con el dinero para poder darle sepultura a su nieto, del cual se hacía cargo, al igual que de sus hermanitos Enrique, de 10 años de edad y Carlos Eduardo, de 4.



Tuvieron la facilidad de un féretro gracias a DIF Cajeme, señaló, pero les preocupa que no tienen un lugar en el panteón para enterrarlo.



"Estamos preocupados, porque no tenemos el dinero para poder comprar un espacio en el panteón y enterrar a mi nieto, es muy triste que en medio del dolor tengamos que estar consiguiendo dinero y andar en esas vueltas", enfatizó.



Recordó que su nieto era muy querido por la comunidad, pues en temporada de beisbol acudía a la taquilla del estadio y rentaba su caballo a las personas mientras hacían fila para comprar boletos.