Quieren alumnos del Centro Escolar Cajeme volver a clases presenciales

CIUDAD OBREGÓN.- Desde que inició la pandemia las clases presenciales en el Centro Escolar Cajeme se suspendieron y hasta la fecha no se han retomado, por lo que padres de familia y alumnos de la institución se manifestaron durante la mañana de este jueves en exigencia del retorno a los salones.

Al grito de “Queremos regresar” y cargando pancartas con leyendas como: “Sin escuelas hay secuelas”, “Queremos volver a clases”, “Abran mi escuela”, entre otros el grupo manifestante de al menos 30 personas se instaló en la entrada de la escuela.

Lluvia Duarte, representante de los padres de familia, manifestó que aunque el avance de rehabilitación de la escuela es muy bueno, luego de haber sido víctima constante de robos durante la pandemia, es tiempo que los alumnos no pueden volver a clases, lo que está causando grandes rezagos.

Los padres hemos limpiado cuatro veces la escuela y se vuelve a ensuciar porque no nos dan una fecha para que los niños vuelvan a clases, nos dan largas, por eso se convocó esto para que nos den una respuesta y nos apoyen en esto, faltaba agua, pero ya tiene, fallaba el drenaje y según ya quedó, no entendemos porque no pueden volver”, resaltó.