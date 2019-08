Quiere a sus nietos como a sus hijos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque ya le tocó criar y educar a sus hijos, Manuel Aguilar Álvarez ahora se ha convertido en "padre" de sus nietos, siendo un abuelo a todo dar.



La educación y el amor hacia los hijos y los nietos es la misma, expuso, pero a decir de sus hijos, sí se ha vuelto más consecuente con los nietos, que al vivir con él lo llaman "papá".



"Tengo dos nietos, el 30 de septiembre mi nieto cumple 16 años y mi nieta va a cumplir 14 el 24 de septiembre. Me dio mucho gusto saber de su llegada, tenía menos de 50 años, sí los disfruté y los sigo disfrutando porque viven conmigo los dos", mencionó.



Pese a que sus hijos, papás de sus nietos, son sus vecinos, los menores viven con él, platicó, y han traído una alegría a su casa cada día.



"No me dicen abuelo, ni la niña ni él, puro papá. Nosotros los vemos igual (hijos y nietos), pero los hijos de uno dicen que a ellos (nietos) les consecuentamos todo y a ellos no, ellos notan eso, nosotros no", comentó.



Ya que los tiempos han ido cambiando, las personas también, expuso, y aunque le tocó tener padres más duros y estrictos, al igual que lo fueron sus abuelos, él como papá y abuelo lo ha sido mucho menos.