Queda sola y sin apoyo tras fallecer su esposo

CIUDAD OBREGÓN.- La vida de la señora Amalia cambió completamente hace un par de meses cuando su esposo falleció.



Amalia tiene 64 años y sufre diabetes, condición que la mantiene en una silla de ruedas y le impide caminar y valerse por si misma, además que sus hijos no se hacen cargo de ella y vive sola en la colonia Jardines del Valle.



Su vivienda en la calle Azucena No. 218 se encuentra en total abandono, desorganizada y sucia. Ella come y se asea sólo cuando algún vecino o persona se apiada de ella y la ayuda.



Platicó que requiere ir al doctor a revisión por su enfermedad, comprar medicina y alimentos, pero que desde que su marido no está no hay quien la lleve y pague sus gastos.



"Quisiera que me ayudaran, yo sola no puedo, ya estoy grande y es difícil porque por la silla de ruedas no puedo hacer un montón de cosas. De mis hijos hace mucho que no sé nada", manifestó.



Mayormente la pasa sola, dijo, a veces hay personas de buen corazón que van y pasan la tarde con ella y la acompañan, le llevan algo de comer y le organizan la casa un poco.



Lo que más le interesa es poder seguir tratando su enfermedad, añadió, porque no se ha sentido muy bien y agradecería cualquier ayuda que pudieran darle.



Noemí Rodríguez, vecina, expresó que su familia y ella le "echan un ojo" a Amalia, pero aun así hace falta que alguien esté al pendiente siempre de ella por lo que pudiera surgirle.