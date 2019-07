Provoca destrozos aguacero del martes en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Árboles, postes y espectaculares caídos, calles inundadas, cientos de colonias sin servicio de agua y luz, son algunas de las afectaciones que dejó la lluvia de poco más de 45 milímetros y vientos de hasta 90 kilómetros por hora registrada la noche del martes Obregón.



La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que los fuertes vientos superaron en algunos puntos los 90 kilómetros por hora, además de casi alcanzar los 46.7 milímetros de agua de acumulado en la zona norte, mientras que en el Surponiente se acumularon más de 38 milímetros.



Indicaron que también se reportaron once incendios, dos denuncias de derrumbe, la caída de 17 árboles y 5 objetos peligrosos, como por ejemplo en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), por el bulevar Circunvalación, la caída de una torre de electricidad.



Aunque decenas de familias fueron afectadas por la acumulación de agua en calles y viviendas, no se reportaron personas lesionadas y todo se resumió a pérdidas materiales, resaltó.



Realizaron monitoreo constante del Bordo Prieto y Bordo Nuevo, los cuales no alcanzaron su máxima capacidad y por consecuencia, no hubo desbordes.



Ante el pronóstico del clima de más precipitaciones en estos días, la Unidad recomendó extremar precauciones y mantenerse alerta y preparado.