Protestan transportistas contra camiones irregulares en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Un grupo de ocho choferes de la Línea 8 se manifestaron por fuera de las oficinas de la Delegación de Transporte para exigir que la dependencia regule los camiones que ofrecen el servicio, indicó Manuel Rodríguez.

El concesionario explicó que han estado en varias reuniones con las autoridades correspondientes donde acordaron que se sacarían de circulación a los camiones que no cumplen con los requisitos para operar, pero que hasta el momento no ha sucedido.

Que se haga la revisión a todas las líneas que nos pertenecen, la 3, la 8 y la 12, tiene que tener 100 concesiones, sólo este grupo de líneas ha tenido problemas, otros no, hay que ver la situación de cada concesionario, para que a la brevedad se den la tarea el sindicato de dónde está saliendo tanto camión”, subrayó.

Piden eliminar corrupción al interior del sistema de transporte

Fotografía: Mayra Echeverría.

Se debe eliminar la corrupción al interior del sistema de transporte, mencionó, y agregó que hay unidades que invaden las rutas y no cuentan con sus concesiones ni permisos en regla.

“El piso debe ser parejo para todos, no para unos cuantos, todos debemos estar en orden y no debe haber unidades de más, que no se sabe ni de dónde salieron”, puntualizó.