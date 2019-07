Promueven el uso de paneles solares

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- A través de la producción de energía limpia, la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson) en conjunto con la Secretaría de Economía, buscará la instalación de paneles solares en las empresas con responsabilidad social.



Esto se podrá realizar mediante un programa de financiamiento de 400 mil pesos pagaderos a seis años, expuso Omar Guillén Partida, subsecretario de comercialización del Estado, y trae consigo diversos beneficios.



"En Sonora tenemos un insumo muy importante que es más que conocido: El Sol, y se puede utilizar de muchas formas, y más con lo que está ocurriendo a nivel nacional donde hay más de 200 países que están buscando utilizar o crear energía limpia y renovable", comentó.



Este esquema viene directo a crear un descansar y un respiro en el recibo de luz, destacó Héctor Martín Nicola, director de Fideson, pues se podría tener un ahorro, en el caso de instalar entre 40 y 45 paneles solares, de 7 mil pesos mensuales.



"El rubro de hogar lo estaba atendiendo FIDE, no tiene recursos ahorita, no sabemos qué va a pasar, lo que hacía era que cualquier aportación que hicieras a tu hogar, cambio de refrigeradores, aire, no hay ni un cinco en eso, pero algo haremos en el Estado, no podemos quedarnos así, ahorita sólo es para comercios. Apoyaremos a quienes se acerquen", subrayó.



Este llegó por indicación de la gobernadora de mantener un Sonora Verde, destacó, lo que dejará una mayor rentabilidad en las empresas.



"Nosotros estimamos que el 75% del costo total es infraestructura, el 25% es mano de obra, difícilmente lo puedes poner en garantía. Adicional a eso el programa favorece a quien contrate adultos mayores y personas minusválidas. Lo que se pagaba de recibo se pagará de anticipo o crédito", mencionó.