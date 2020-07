Profesor yaqui enseña su lengua en redes sociales

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Cada vez son menos las personas tanto de la etnia Yaqui como externos, que hablan esa lengua, por ello con la esperanza de preservarla y reforzarla, Teodoro Buitimea Flores, comenzó a impartir clases de esta mediante el canal de YouTube “Tribu Yaqui, lengua y cultura”.

El profesor, de 65 años de edad, de la Loma de Guamúchil, comentó que siempre le ha apasionado el transmitir su cultura, y que después de ver que muchos miembros de la etnia no han tenido la oportunidad de tener una formación lingüística y no hablan su lengua, y otros que, aunque la hablan, no conocen bien su historia, es que nació en él la idea de realizar los

videos.

En el canal publicará a manera de segmentos, primero la historia de la etnia y posterior el conocimiento de la lengua con la finalidad de que todo aquel que los reproduzca pueda de manera sencilla aprenderla, explicó.

Como profesional de la educación me di la oportunidad de servirles a mis hermanos y a mí mismo, ofreciendo a las nuevas generaciones la lengua Yaqui, hay muchos yaquis dispersos por toda la República, y en Estados Unidos y qué mejor que utilizar las tecnologías para acercarnos”, subrayó.

Indicó que su poblado, Tajimaroa, el centro de Pótam, Las Guasimas, parte de Vícam y el conti de Cócorit son las comunidades donde más marcado está el desplazamiento de la lengua.

“Debemos de dejar de poner oídos sordos a un problema que día a día está creciendo como es la pérdida de la lengua y de la cultura Yaqui, no podemos permitir que siga sucediendo, por eso hay que buscar cómo nutrir la cultura, conocernos y reconocernos como Yaquis, como una etnia importante con una lengua de las más bonitas del mundo”, subrayó.

Indicó que ha impartido cursos de la lengua en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) y otras universidades de la región y también ha viajado a Europa a hablar sobre su cultura.

Antes de la pandemia, expresó, trabajaba con alrededor de 200 alumnos de la universidad de Vícam y de la comunidad abierta atendía cerca de 50 personas de todas las edades, en una escuela cultural también de esa comunidad.

Aunque inició este proyecto para seguir trabajando durante la pandemia, espera llegar a muchas personas y que pueda crecer y expandirse más tiempo, aun cuando la contingencia sanitaria cese.