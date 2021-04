Procesos para castigar maltrato animal deben agilizarse: Rescatistas

CIUDAD OREGÓN.- Los procesos que castigan el maltrato animal ante la ley deben de agilizarse, pues hasta el momento son lentos, llenos de trabas, y en ocasiones, hasta injustos, aseguraron rescatistas.

Lucia Cerecer, presidente de la asociación “Naricitas Frías”, explicó que desmotiva mucho que las autoridades no hagan nada contra los maltratadores de animales, aun teniendo todas las pruebas para poder proceder.

Recordó que hace poco más de dos meses interpuso una denuncia por maltrato hacia un perro discapacitado de nombre “Lolo”, al cual su dueño golpeaba y también atacó sexualmente y que presentó todos los elementos necesarios, sin embargo, el responsable sigue en libertad y hasta cambio de domicilio.

“Hasta la fecha no me han notificado nada, no hay avances, no hay actualizaciones, el responsable sigue en libertad y cambio de domicilio, después la autoridad dirá que no lo encontró, ya hasta da flojera acudir a las autoridades en búsqueda de justicia, porque no resuelven nada”, indicó.