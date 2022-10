Preocupa dengue a cajemenses ante repunte de casos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Mantener la limpieza de sus patios y porches, cortar la maleza y utilizar repelente e insecticida, son solo algunas de las acciones que los cajemenses están realizando ante el repunte de casos de dengue que se han estado presentando en el Sur de Sonora.

Eva Acosta, comentó que aunque no conoce a alguien cercano con la enfermedad si ha visto en las noticias que cada vez hay más casos, por lo que toma precauciones.

Hay mucho mosco, vivo enfrente de un parque, hay mucho mosco, no ha pasado la cuadrilla de fumigación, por eso tenemos que usar insecticida y repelente todo el tiempo”, subrayó.

Guadalupe Tirado, de la colonia Villa Bonita, expresó que por las tardes es insoportable estar por fuera de sus casas y por ello si va a salir a realizar alguna actividad usa manga larga y repelente.

Aquí estamos al pendiente de la maleza que no crezca para que no haya más moscos, pero no podemos estar podando todos los camellones, ahí si tiene que accionar el municipio”, subrayó.