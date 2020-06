Preocupa a enfermera la falta de equipo y de personal en IMSS de CO

Ciudad Obregón, Sonora.- Desesperada por las constantes muertes y contagios por Covid-19 que se están registrando tanto en el Municipio como en el Estado, la enfermera Laura Alicia Alcaraz Zazueta externó su preocupación por la falta de equipo de protección y personal para laborar.

La profesional de la salud comisionada al área de atención Covid-19 del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Obregón explicó que lo que están pidiendo es que el instituto cumpla con su deber de cuidarlos y darles el material necesario para trabajar con gusto y seguridad, porque en su mayoría lo tienen que comprar ellos.

El instituto es muy noble, y lo quiero mucho porque es mi trabajo, estoy orgullosa de formar parte de él, pero nos está ´dejando abajo´ y es muy triste ver cada guardia que tengo menos compañeros enfermeros y menos médicos porque se contagiaron e inmensamente más pacientes”, subrayó.

Es desesperante y frustrante, señaló, ver como a la población parece no importarle este virus y como continúa con su vida normal, saliendo como si no pasara nada, exponiéndose a un contagio.

“Al ver a las personas como si nada, ahí es donde yo me quiebro, donde siento feo, porque esta gente no sabe lo difícil que es ver a alguien perder la vida por no tener con qué salvarlo”, subrayó.

Refuerzan medidas

Sobre esta situación, el IMSS compartió mediante un comunicado oficial que se encuentra realizando acciones de reforzamiento con insumos y capacitación al personal para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19.

Manifestaron que se ha entregado Equipo de Protección Personal (EPP) a los diferentes hospitales y unidades del Instituto en la entidad y que dotaron de insumos médicos a quienes conforman la primera línea de atención a pacientes con Covid-19 sobre todo en Hermosillo y Ciudad Obregón.