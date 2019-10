Por tercer día consecutivo, mantienen yaquis bloqueo carretero

LOMA DE GUAMÚCHIL.- Desde el día viernes integrantes de la etnia Yaqui de la Sociedad Cooperativa de Carga y Volteo han mantenido bloqueado durante al menos 12 horas diarias el paso a tráileres y camiones de carga pesada por la Carretera Federal México 15 a la altura del parador turístico Yaqui.

Arturo Martínez, vocero de la sociedad, manifestó que la noche de ayer cerca de las 23:00 horas retiraron el bloqueo, pero que de nueva cuenta hoy a las 9:30 horas se volvieron a colocar y así lo estarán haciendo hasta que alguna autoridad se acerque a ellos.

Siguen a la espera de que el gobierno estatal escuche su petición y les regrese las instalaciones de las oficinas de la Cooperativa y los camiones con los que trabajaban, indicó que seguirán firmes bloqueando la carretera los días que sean necesarios hasta ser atendidos.

No hemos tenido ningún tipo de acercamiento, no ha llegado ningún funcionario público como estamos esperando, ni siquiera alguna promesa de que un día u otro vendrán, aquí seguimos, seguimos igual y no nos vamos a retirar”, resaltó.