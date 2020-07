Por sus hijos con cáncer exigen respuesta a autoridades del IMSS con manta

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Padres de familia de niños de oncopediatría del IMSS se manifestaron por fuera de las instalaciones del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del Instituto en Cajeme, donde el delegado nacional, Zoé Robledo, mantenía una reunión, esto en exigencia de que se solucione el tema de desabasto de medicamentos.

Un par de padres pertenecientes a la agrupación de Padres y Madres de Familia de Oncología- Pediátrica en Ciudad Obregón, se plantaron en la puerta principal del Centro donde se encontraban autoridades de nivel local, estatal y nacional del IMSS y colocaron una manta con la leyenda: No hay quimioterapias, nuestros hijos con cáncer merecen una oportunidad de vida.

Los padres colocaron la manta para exigir ante las autoridades del IMSS.

Mónica Elvira Castro, explicó que su hija Julieta, tuvo una recaída de salud, debido a que no tuvo acceso a tratamientos oncológicos en los últimos meses y que esa situación la coloca, de nueva cuenta, entre la vida y la muerte.

Están batallando con el tema de la falta de tratamientos desde hace casi un año, dijo, exigen se le dé una solución real y no solo momentáneas, ya que no es justo vivir con esa preocupación.

"Ahorita muchos niños están recayendo porque no hay medicamentos, nos dijeron que para julio se solucionaría esta situación, pero ya se va a terminar el mes y no ha cambiado nada, queremos que nos den una solución real no temporal", subrayó.

Mauro Lomelí Aguirre, representante de la Unidad de Evaluación de Delegaciones y la secretaria general de la Sección XXXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss), manifestó que este tema está afectando a toda la república y que se están haciendo compras emergentes a nivel local para dar una solución temporal, mientras la de raíz se puede dar.

Acordaron tener una reunión el próximo martes en la delegación para mostrarle a los padres el avance de la evaluación de posibles proveedores locales para esos medicamentos.

"No hemos conseguido proveedores que tengan los registros necesarios para poder hacer las compras, este problema se está reflejando a nivel nacional y seguimos en la búsqueda, debido a la escasez se han traído hasta medicamentos de Argentina, pero es complicado encontrar los medicamentos, no es un tema de negligencia del instituto", aseveró.