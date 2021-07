Por falta de atención a drenajes colapsados, trabajos de plomería van en aumento

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Ante el incremento de drenajes colapsados a lo largo y ancho del municipio y la falta de atención a los reportes por parte de Oomapasc, los trabajo de plomería también van en aumento.

Joaquín Eleazar Sánchez, plomero, comentó que desde hace alrededor de un año a la fecha el servicio que más presta es por drenajes colapsados en domicilios.

Mencionó que son las colonias del poniente como Urbi Villa, Casa Blanca y otras, y también las del sur como Valle Dorado y Villa Fontana de donde más recibe llamados.

"Lo que pasa es que el problema es en la red de drenaje general, no en el domicilio, nosotros hacemos lo que podemos para dejar medio funcional el drenaje de los domicilios, aunque en ocasiones no se puede, nos llaman porque el oomapasc no atiende rápido", indicó.

Pagan servicio particular ante colapso de drenaje

Por otra parte, desde hace dos meses una empresa particular comenzó a brindar este servicio, dando de 3 a 4 por semana.

René Donadiu, gerente de esa empresa, explicó que es tanta la necesidad de la población para que reparen un drenaje colapsado que, optan por pagar un servicio particular.

"Nosotros estamos conscientes que es un problema que aqueja a la población hace tiempo, no es que oomapasc no haga bien su trabajo, sino que es mucho lo que hay que hacer", resaltó.

Cuenta con equipo profesional, resaltó, tienen maquinaria igual que la que utiliza el organismo de agua, por lo que su trabajo es garantizado.

Hacen trabajos desde el interior de los domicilios como en el drenaje de la calle, detalló, tienen capacidad para reparar líneas de tubería mayor.