Piden no dejar solos a menores

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- No dejar solos a los menores de edad en este periodo vacacional es primordial para evitar accidentes en casa, alertó Miriam Tapia Rodríguez.



Apenas el pasado viernes, tres menores fueron localizados en una vivienda de la colonia Cajeme, expuso la directora de la Unidad Especializada para Menores, y se investiga un probable caso de estado de abandono.



"Hay que estar pendientes, sabemos que muchos de ellos tienen que trabajar y se les dificulta el dónde dejar a sus hijos, con quién, que tomen todas las medidas y precauciones para evitar que puedan correr algún riesgo", señaló.



Los menores no mantienen mucha conciencia al respecto de los accidentes, detalló, y pueden recaer en la necesidad de encender la estufa, querer partir o cortar algo con algún cuchillo o simplemente caerse.



"Si ha habido ya reportes de niños que se dejan solos en los domicilios, número como tal no hay, pero por ejemplo ayer (viernes) acudimos a un reporte, se deben valorar, si es que los dejaron solos porque fueron a la tienda o si acostumbran dejarlos solos, y se canalizan a la procuraduría porque puede haber una omisión de cuidados", mencionó.



El calor hoy en día es otro de los riesgos que en ocasiones se omite al dejarlos salir fuera para que se distraigan, indicó, o el dejarlos encerrados sin aire o abanico.



Expuso que en esta temporada se dará una pequeña tregua en los fraccionamientos por parte de los agentes policiacos, en el tema de la detección de menores tarde en los parques, ya que estos comienzan a salir ya que el Sol se fue.



"Hay sectores donde se presta más el que los niños anden sueltos, que les permiten, en las colonias como Beltrones, Cajeme, Primero de Mayo, aunque son más de adolescentes, el hecho de que se les lleve a la Unidad no es porque cometan una falta, a veces es sólo preventivo", finalizó.