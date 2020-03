Piden comerciantes no caer en compras de pánico

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Para no incrementar los precios y no sufrir un desabasto de productos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidió no compras de pánico y tranquilidad, por el tema del coronavirus.

Jesús Nares Félix, presidente del organismo, indicó que las compras que se han dado ya en Cajeme deben contenerse, para evitar próximos daños.

“Hay que tratar de hacer que se contengan las compras de pánico, ya vemos lo que hay en otras partes de desabasto, no queremos caer en eso”, comentó.

La conciencia debe estar presente para evitar aumento de precios, expuso, lo que afectaría sobre todo a quienes menos tienen.

“El pánico genera un desabasto y genera muchas cosas, problemas de especulación, en los precios, Profeco debe entrarle a eso, y la gente debe evitar el consumo excesivo”, recalcó.

Las compras de pánico se han visto principalmente en productos como gel, toallas y papel sanitario.