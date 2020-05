Piden ayuda para operar a bebé de 10 días

CIUDAD OBREGÓN.- Dilan Alfonso Vela Pérez nació con un defecto congénito en el corazón hace 10 días y para poder alargar su esperanza de vida requiere se le realice con urgencia una operación con costo de 80 mil pesos, cantidad con la que sus padres no cuentan y por ello piden apoyo de la población para recaudarla.



Guadalupe Pérez, madre del menor, explicó que su hijo está internado en el Hospital del Niño y la Mujer del Hospital General, diagnosticado con Valvuloplastia Aórtica Percutánea y requiere una operación lo más rápido posible.



En el Hospital General no cuentan con los aparatos necesarios para la operación, dijo, se tendrá que realizar en una clínica particular y tiene un costo de 80 mil pesos.



“El médico nos dijo que era de carácter urgente operar a nuestro bebé, pero por desgracia no contamos con los recursos para pagarla por eso solicitamos apoyo, no hay donativo pequeño, ni ayuda que no sume, todo es bienvenido”, subrayó.

No pueden dejar pasar mucho tiempo para atenderlo, añadió, porque sus demás órganos se están deteriorando y su esperanza de sobrevivir se acorta.



“Yo me la tengo que llevar todo el día en el hospital con mi hijo, por eso no hemos tenido tiempo suficiente de realizar actividades o algo más que nos deje dinero, estamos desesperados”, indicó.



PARA APOYAR



Si desea ayudar de alguna manera a Dilan Alfonso puede comunicarse al 6441189656 o si prefiere puede depositar a la cuenta Banorte 4915 6674 9442 3413.