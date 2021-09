Petición de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Acueducto Independencia es acertada: Productores del Valle del Yaqui 

CIUDAD OBREGÓN.- El llamado que hizo Cuauhtémoc Cárdenas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando la cancelación del acueducto independencia es muy acertada y es algo que se requiere a la brevedad, concordaron productores del Valle del Yaqui.

Mario Pablos Dominguez, presidente de grupo Aric-Tres Valles, manifestó que reconoce el llamado que hizo Cárdenas, ya que es una obra que nació en la ilegalidad y con su construcción y operación se ignoraron cientos de amparos que se solicitaron contra el.

"En medida que una autoridad no reconozca y respete un estado de derecho, esta mal, esto se requiere para que haya armonía entre la sociedad, es un reclamo justo y legal, y lo que exigimos es que se cumpla el estricto apego de derecho, es el reclamo de los productores y miembros de las comunidades yaquis", resaltó.

Comentó que esta es una lucha constante y que seguirá hasta que se logre que las autoridades detengan y cancelen esa obra.

Abel Castro Grijalva, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), comentó que esta petición la han venido haciendo desde que el acueducto comenzó a operar, pero que desgraciadamente nunca ha sido escuchada.

"No estamos de acuerdo en el acueducto porque es totalmente ilegal, y viola las leyes, tenemos que seguir pugnando y solicitando esto, ahorita no tenemos agua y es muy grave, no tenemos segundos cultivos, estamos restringidos en la siembra", subrayó.

La lucha por el agua se esta dando y se seguirá dando, manifestó, porque se tienen que escuchar las voces del pueblo y detener la operación del acueducto, antes que agrave más la situación de falta de agua.