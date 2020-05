Pese al temor, Ángel ejerce su profesión con gran entusiasmo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque durante la pandemia ha visto casos que lo han dejado impactado y que han movido las fibras más finas de su cuerpo por la preocupación, Ángel Francisco García Tellechea, se mantiene en labores en el Hospital Covid (antes UMAE) y en el Cuerpo de Bomberos.

“Nos genera muchos cambios en el rol de todos, en mi caso en los dos trabajos tengo que enfrentarlo, por la seguridad de la ciudadanía, en el hospital estoy en la unidad de cuidados intensivos y es donde tratamos a los pacientes de mayor gravedad”, platicó el enfermero del IMSS.

El departamento donde labora turnos de más de 11 horas, es donde se mantiene la estadía más crítica de los pacientes, dijo, y donde ha visto compañeros y desconocidos luchar por su vida.

“El miedo, quien diga que no lo tiene, mentiría, por el caos que ha causado la pandemia, el ver un paciente Covid, como se estresa y sufre, que no puede ventilar por sí sólo, es triste, y sí da miedo por todo lo que conlleva esta enfermedad”, relató el enfermero desde hace 20 años.

Gente recuperarse y gente morirse, ha visto a lo largo de esta crisis de salud que se vive a nivel mundial, mencionó, la cual es mucho más fuerte a la vivida en años pasados por el H1N1.

“Entramos con miedo, pero sabemos que podemos; si hay algún lugar que está contaminado son los hospitales, tenemos de todas las enfermedades. Mi esposa también es enfermera, el riesgo es doble.

“En el hospital he visto pacientes muy malos y graves, tuvimos un médico hace un mes, que para ser sincero, yo pensé que iba a fallecer, gracias a Dios evolucionó, lo tuvimos como 15 días en la terapia y sus palabras el día que le quitamos los tubos fueron: ‘Y hay gente que no cree en esto’, me marcó, me quedé impactado”, destacó.

Otros compañeros más también han sido víctimas de este virus, expuso, y es una realidad que ya ha cobrado vidas.

Desde hace 10 años, su pasión por ayudar lo llevó a sumarse al Cuerpo de Bomberos, donde ahora es el comandante, relató, y donde ahora también se expone al realizar traslados de posibles enfermos con el coronavirus.

“Tenemos un filtro donde se toma la temperatura, los datos de las personas que llegan, la hora, la dirección, y ahorita nos están instalando un túnel de desinfección o de descontaminación, el cual nos va a servir también para cuando pase la pandemia”, concluyó.