Personal médico del Issste exige equipo adecuado

CIUDAD OBREGÓN.- Médicos, enfermeros y otros trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Cajeme manifestaron la falta de equipo adecuado para trabajar bajo las normas de seguridad y protección contra Covid-19 y la insuficiencia de personal de salud.



Nancy Espinoza, enfermera, a voz del grupo, manifestó que aunque no son un hospital de atención Covid, reciben muchos casos sospechosos y por eso exigen que se les brinden mejores condiciones para trabajar, material adecuado y espacios dignos para protegerse y poder seguir luchando contra esta enfermedad.



“No tenemos suficientes compañeros, somos muy pocos trabajando, no tenemos equipo de protección, no podemos ni lavarnos las manos como se debe porque ni la tarja está en condiciones salubres y no tenemos ni con qué secarnos las manos”, subrayó.



Aunque este no es problema reciente, señaló, con la pandemia corren más riesgos de por estas circunstancias contagiarse de coronavirus, por lo que requieren a la brevedad se atienda su petición de mejorar las condiciones laborales.



“Hemos visto como compañeros se han ido enfermando, no estoy diciendo que es porque no tenemos material, pero si debe influir mucho. Muchos compañeros también aprovecharon la pandemia para salir ´corriendo´ por ser de riesgo y no es el caso de todos”, indicó.

Tienen problemas: Director



Ante esta situación el director de la clínica del Issste, Severo Castro Paz, aseveró que el hospital tiene muchos problemas, y cuenta con muchas carencias que no se pueden solucionar por “arte de magia”.



“Heredé una clínica pobre, con carencias y muchos problemas, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ir dando soluciones.



“No tenemos equipo, no hay ventiladores, no tenemos el mínimo necesario para poder asistir a pacientes que vienen con complicaciones Covid, sin embargo, los atendemos de primera instancia y los mandamos a aislamiento domiciliario”, indicó.

Todos tienen la formación profesional para saber cómo actuar ante problemas de salud de riesgo, dijo, y si siguen los protocolos que están en sus manos, nadie debería correr riesgos.



“Heredé una clínica pobre, con carencias y muchos problemas, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ir dando soluciones”.

Severo Castro Paz, director de la Clínica del Issste en Cajeme.

“No tenemos suficientes compañeros, somos muy pocos trabajando, no tenemos equipo de protección, no podemos ni lavarnos las manos como se debe porque ni la tarja está en condiciones salubres y no tenemos ni con qué secarnos las manos”.

Nancy Espinoza, enfermera.