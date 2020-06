Personal de salud del IMSS en CO exige mejores condiciones

CIUDAD OBREGÓN.- Personal de salud en la línea de combate contra Covid-19 del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón se manifestó ayer ante la falta de insumos, espacio, personal, apoyo por parte de los directivos y sobrecarga laboral.



Un grupo de aproximadamente 20 personas, entre médicos y enfermeros se manifestaron en la entrada de la unidad médica con cartulinas en las que escribieron todas sus necesidades y solicitaron apoyo, pues aseguran se sienten solos en la batalla contra esta enfermedad.



Diana Reyes, del área de enfermería, comentó que aunque el instituto los dota de equipo de protección este es de muy baja calidad, en tallas que no les quedan y no les funciona para protegerse como se debe.



Para mejorar sus condiciones laborales y garantizar su salud, señaló, la mayoría de sus compañeros se han visto en la necesidad de comprar su propio equipo de trabajo, lo que ha significado un gran gasto.

Aunado a todas las deficiencias tienen horarios laborales muy extendidos porque son muy pocos los médicos y enfermeros que continúan laborando, ya que muchos han caído contagiados. Al momento van seis médicos y dos enfermeras del instituto que fallecen por esa enfermedad y más de 50 infectados, resaltó.



“Es horrible entrar al área Covid y no estar preparado, estamos en riesgo constante, no tenemos con qué atender a los pacientes, cómo salvarles la vida, estamos llenos, tenemos que poner hasta en el suelo a los pacientes por falta de espacio y somos muy pocos los que seguimos laborando, porque hay muchos compañeros contagiados”, indicó.



Otro enfermero manifestante externó que no tienen equipo para atender a los pacientes y que cuentan con 14 tomas de oxígeno, en el piso que se destinó a infectados de Covid, que tuvieron que adecuar con una “mexicanada” para poder atender a 30 personas con ellas.



PIDEN SEGURIDAD

El llamado es al Gobierno federal a que nos apoye y nos brinde las condiciones adecuadas para trabajar y no correr riesgo, dijo, no queremos dejar de trabajar, pero sí hacerlo con seguridad.



“Necesitamos que nos volteen a ver, que nos apoyen, porque todos tenemos temor de enfermar y de enfermar a nuestras familias, están contagiándose muchos compañeros y nos estamos quedando sin personal, no se puede seguir repitiendo”, indicó.



Se solicitó el posicionamiento del Instituto sobre las peticiones de sus trabajadores, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta sobre el tema.



