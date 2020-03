Pasan los taxistas un amargo momento en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Al menos en un 70%, ha bajado el flujo de pasajeros en los taxis de Ciudad Obregón, tras la pandemia por el Covid-19, lamentó Santos Adolfo Castillo Arias.

El coordinador estatal del Transporte Público Enlace con Taxistas expuso que esta situación tiene al menos 15 días, afectando de manera drástica.

“Ha bajado mucho la presencia del pasajero, ya estaba golpeada por la competencia, pero esto del coronavirus vino a agravar todo”, comentó.

Esta situación permanecerá según el panorama, dijo, y según pase la contingencia.

Recordó que esta situación se podría agravar aún más con la cancelación de los eventos esperados en esta Semana Santa, como el congreso Cristiano que trae miles de turistas y otros más deportivos y médicos.

“Somos unos 40 taxis, que trabajamos 24 horas, hay concesionarios, rentadores, el tarrayazo viene para todos en general”, mencionó.

Aunque la gasolina bajó su precio y la población ha resultado beneficiada, el sector no, lamentó, pues la mayoría usa gas LP.

MUY AFECTADOS

Juan Ángel Paredes Arballo, taxista de la localidad, indicó que sus viajes se mantienen al 40%, sin hablar de las aplicaciones.

“Por la pandemia está muy disminuido el trabajo, están cerrando los comercios en el centro y nos hemos visto muy afectados, no hay escuela y es lo que más jala”, comentó.

Francisco Calvario, otro de los taxistas de la localidad, expuso que el sector está dentro de crisis, y no les queda mucho qué hacer.

“Nos ha ido de la patada, no nomás a mí, a varios, antes de que empezara lo de las dos semanas ya se veía en pánico, no hay comercio y si no hay la gente no llega, ha bajado el flujo en un 90, 100%”, mencionó.