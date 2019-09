Panorama delictivo en Cajeme no es tan grave: Coronel Solís

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque van siete asesinatos en seis días de septiembre, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, señaló que la situación delictiva no es tan grave, como se percibe.



El coronel de infantería retirado Jorge Manuel Solís Casanova indicó que pese a esto, se hará frente a la situación, como se ha venido planteando por el alcalde y autoridades estatales y federales.



"La situación considero que no es tan grave, hay algunos muertos, algunos problemas de ese tipo por situaciones que no son de la mayoría de la población. La gente tiene solvencia económica, no es tan grave, hay ciertos problemas pero no es Cajeme tan peligroso como otros lugares", comentó.



Los delitos de alto impacto quedan marcados en la población, dijo, y con una varita mágica no se pueden solucionar.



Al ser el personal aún insuficiente para las labores que se desean desarrollar, la corporación buscará sumar a sus filas a nuevos jóvenes, hombres y mujeres, para lograr llegar a los mil 300 elementos, de alrededor de 800 con los que se cuentan, mencionó Solís Casanova.



La suma de más elementos militares a la corporación no es un plan en "puerta", recalcó, como si lo es el impulsar aún más la policía civil.



"Todos los cambios que podría haber serán mínimos en la Academia de Policía, la Policía es civil, no podemos compararla con una escuela del Ejército o de las Fuerzas Armadas", mencionó.



Aunque alrededor de 107 policías requieren una reevaluación del C3 al reprobarlo, ningún elemento que no lo desee se liquidará, expuso, a información del alcalde.



Detalló que Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien es el mandatario principal en Cajeme y en la corporación, señaló que quienes no logren la aprobación serán sólo cambiados de puestos, para evitar una liquidación.



A poco más de una semana de tomar el puesto, añadió que el equipo es el suficiente para las labores que se emprenderán, así como el armamento, aunque existen muchos elementos desarmados, tras la falta de permiso o autorización.