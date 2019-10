Padres de familia toman secundaria de Obregón; se quejan de anomalías

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Padres de familia de la escuela secundaria técnica 56 de la Colonia Miravalle se manifestaron de manera pacífica a las afueras del plantel exigiendo se revise el proceso de selección de la sociedad de padres de familia, ya que ciertos miembros se han reelegido durante varios años.



Jeaneth Quintero, madre de un alumno explicó que una madre de familia se ha reelegido en varias ocasiones dentro de la sociedad de padres, aún cuando no tiene hijos en la institución.



Exigen se destituya a esta persona y que la directiva del plantel los respalde, pues dicen no han atendido su solicitud, resaltó.



“Las cosas se deben hacer como indican el reglamento escolar, no es justo que una persona que ya no tiene hijo en la escuela esté en la sociedad y menos que se autodesigne puestos”, abundó.



Ante esta situación, Abraham Montijo Cervantes, delegado de la secretaría de Educación y Cultura (Sec) en Cajeme, informó que buscarán mediante el diálogo llegar a acuerdos entre las partes con el fin de no afectar al alumnado.