Padres de familia toman preparatoria

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Padres de familia de los alumnos de la preparatoria Cetmar número 37 de la comisaría de Providencia tomaron las instalaciones ante la falta de aulas para que sus hijos lleven clases.



El problema es debido a que el plantel es una instalación compartida con la Secundaria Técnica No. 53 durante el turno matutino y los docentes de esta al retirarse cierran las aulas, lo que no permite a los alumnos del vespertino llevar clases.



César López, padre de familia, manifestó que exigen respuesta de las autoridades a esta situación, ya que no es justo que sus hijos estén perdiendo clases, porque les afecta.



Les prometieron un plantel exclusivo desde hace tiempo, pero no han visto avances, dijo, y por el momento piden que dejen a los alumnos cursar la preparatoria durante la tarde.



"Es injusto, nuestros hijos están perdiendo muchas clases y les puede afectar, es mucho pedir instalaciones nuevas, pero sería lo ideal, de momento queremos que la escuela funcione de manera normal como antes, que se les permita estar por las tardes ahí", abundó.



La escuela fue liberada luego de tener una charla con las autoridades educativas del municipio, pero la toma dejó sin clases a más de 400 alumnos durante el día de ayer.



ASESORA LA SEC



Abraham Montijo Cervantes, delegado de la SEC en Cajeme, explicó que aunque resolver los problemas de la preparatoria no les corresponde a ellos, se acercaron a los padres de familia para invitarlos a tener comunicación con las autoridades responsables a nivel federal.



La secundaria del turno matutino si está en su zona, dijo, por ello cuidan que las decisiones de los padres del bachillerato no afecten a los alumnos bajo su jurisdicción.