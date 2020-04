Paciente cajemense se recupera de coronavirus

“Traten de no salir, lávense las manos, no se toquen la cara, laven las frutas, primero es la salud, pronto esto va a pasar, hay que tener fe en Dios, dejen de tener miedo y mejor prevénganse”, expresó Teresa Gutiérrez, primera paciente de Covid-19 en Cajeme, quien ya se recuperó.

La joven, quien viajó a Dubái, fue dada de alta el jueves pasado por sus médicos tras 14 días de hospitalización, pero salió hasta el martes pasado para sentirse más segura.

"El jueves pasado me avisaron que ya podía integrarme a mi familia, pero decidí esperarme al martes para que se cumplan las tres semanas y sentirme más segura, sigo aislada”, expresó a través de una videoconferencia.

Recordó que en su encierro consumió agua con limón, bicarbonato en té, aceite de coco y buena alimentación, aunque el hambre estaba ausente.

Cuando fuimos a este viaje sí teníamos dudas, preguntamos a la compañía que nos llevaba que si cómo estaban las cosas por allá y nos decían que todo estaba bajo control, que nuestro destino era Dubái y había muchos menos casos que en México, finalmente a Madrid sólo íbamos a llegar un día a dormir”, platicó.

“Cuando estábamos en Dubái me comenzaron a dar síntomas de cansancio, de repente un poco de alergia, pero le atribuía al viaje, a la arena del desierto, pero no me sentía mal, sólo cansada”, recordó.

Fue en el IMSS donde se confirmó que era portadora del Covid-19, dijo, virus del que no está exenta la población, aunque no se viaje.