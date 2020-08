Ofrece fortaleza con la venta de cactus y suculentas

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la venta de cactus y suculentas, que emprendió hace más de 1 año y 8 meses, Katia Gerardo Pérez, de 26 años, va regalando fortaleza.

Estas plantas verdes y espinosas, se asemejan al ser humano en su más íntima esencia, dijo la también madre de familia, pues se cubren de espinas para evitar que los dañen, pero en el momento adecuado muestran sus más hermosas flores.

En enero de 2019 empezamos, iba a ser el cumpleaños de mi niño, iba a cumplir 2 años y yo quería un detalle que no fuera desechable, un recuerdo, y se me ocurrió la idea de regalar plantitas, mi eslogan siempre ha sido regalen vida”, comentó.

Aquella idea para una piñata, trascendió y se convirtió en un negocio que tiene ya un año 8 meses en línea, platicó, y al menos uno de manera presencial en la plaza Zaragoza.

“Es algo duradero, en Obregón casi no había esta costumbre, y me funcionó, todos me han dicho que qué padre, mis tías aún tienen la plantita de la piñata del niño”, indicó.



LOS PRODUCTOS

Son los mini cactus y las mini suculentas las que más se comercializan a precios que van desde los 20 hasta los 45 pesos, dijo, y aunque son pequeñas, pueden crecer al cambiarlas de macetas.

“Nosotros las cultivamos en mi casa, las suculentas de octubre a abril, los cactus todo el año porque son más resistentes a las temperaturas de Obregón”, añadió.

Estas plantas van acompañadas de una frase que las identifica según sus cualidades, recalcó, y además se decoran en llamativas macetas con piedras de colores.

“Son para decoración, que para la cocina, la ventana, el comedor. No sé qué pasa y me sorprende que cada que entro a Facebook hay una tienda nueva, hay muchas ya, donde compro las macetas me dijo también: ‘Oye está de moda’”, mencionó.

Regalar fotografías o artículos que terminan en la basura deberían quedar atrás, subrayó, y todos deberían comenzar a regalar vida.

“En la cochera tengo la producción, en macetas, fue difícil animarme, pero en ese momento no tenía un trabajo estable, era egresada, y ahora ha valido la pena”, concluyó.