Obregón: Padres de familia cierran escuela; acusan a maestro de malos tratos

Ciudad Obregón.- Padres de familia de la escuela primaria Nueva Creación de la Fraccionamiento Misión del Sol cerraron el acceso a la institución educativa en rechazo a la reincorporación de un maestro que supuestamente da malos tratos a los alumnos.

Desde antes de las 7:00 horas un grupo de padres de familia se colocó frente a las puertas de entrada principal de la escuela para impedir el acceso del maestro, a quien pidieron se retirará de este plantel educativo.

Una de las madres de familia, compartió que el profesor que reincorporarán al segundo grado B, en 2015 ya laboraba en esa escuela y salió de la misma por el tema de maltrato y agresividad hacia los niños, razón por lo cual no lo quieren de vuelta.

No lo queremos aquí, tiene antecedentes que no son buenos para los niños, si ya se había ido por temas de agresividad y maltrato no se por que lo regresa", explicó.