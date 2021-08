Obregón: Bebé Elías necesita ayuda para tratar complicaciones de salud

CIUDAD OBREGÓN.- Apoyo para poder llevar el tratamiento adecuado y sobrellevar las complicaciones de salud que presenta: Soplo en el corazón, paladar hendido, incorrecto desarrollo de órganos, entre otros solicita la mamá del bebé de una semana de nacido, Elías Emanuel Leyva Macochini, del pueblo yaqui de Pótam.

Fatima Itzel Macochini Murillo, de 19 años de edad, madre del menor, expresó que solicitan ayuda de la ciudadanía, pues por su condición económica les es muy difícil moverse en una ciudad que no es donde radican y permanecer en ella para estar al pendiente de su hijo.

Mencionó, requieren juntar dinero para poder mover a su pequeño de hospital, ya que en el que está actualmente que es el del Niño y la Mujer no cuentan con el equipamiento necesario para atenderlo como debe.

“Me siento muy triste, mi bebé esta internado, tiene muchas complicaciones, hasta ahorita no sé que me van a pedir aquí de medicamentos, estamos tratando de moverlo al IMSS, pero estamos batallando, no me dan muchas esperanzas, pero mi hijo sigue fuerte”, indicó.