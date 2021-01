CIUDAD OBREGÓN.- “Siempre veíamos que la ciudad estaba muy insegura, que está muy mal aquí y que había mucha violencia, pero nunca imaginé que nos tocaría a nosotros”, compartió con voz entrecortada y apretándose las manos, Norma Salazar.

La esposa de Raúl Isaías, adulto mayor que se dedicaba a vender coricos y que fue encontrado sin vida el pasado domingo en Cajeme, habló de la trágica situación que le tocó vivir.

La hoy viuda, de 57 años de edad, platicó que sus días cambiaron drásticamente con la desaparición de su esposo y que se llenaron de angustia y desesperación y ahora de mucho dolor por lo que le hicieron.

Aunque duró desaparecido durante varios días, ella tenía la esperanza de hallarlo con bien y por eso salía a buscarlo calle por calle.

Raúl Isaías era muy querido entre los vecinos de la colonia Urbi Villa, donde vivían, mencionó, y juntos compraban coricos para luego empacarlos y él era el encargado de ir a ofrecerlos en sectores del Poniente de la ciudad.

Él no era vago, no era pleitista, borracho, ni nada, era un hombre pacífico, trabajaba aquí en su casa”, expresó.

REQUIERE APOYO

Ahora se enfrenta a otra dificultad, señaló, pues no cuenta con recursos para sepultarlo, y aunque hasta ayer no le habían entregado el cuerpo, está preocupada por este motivo. Comentó que dependía completamente de las ventas que su esposo hacía, y que estos días la ha sobrellevado porque sus vecinos no la han dejado sola y le han brindado alimento