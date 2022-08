Negocios abren sus puertas a perros para protegerse del calor

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Ante las altas temperaturas varios lugares como tiendas de conveniencia, sucursales bancarias y otros negocios particulares optaron por dejar que los perros que viven en las calles puedan “protegerse” del calor en sus establecimientos, acción que la ciudadanía aplaude.

En estos sitios se puede observar desde uno hasta tres animales recostados disfrutando del aire acondicionado, a los cuales según versión de los empleados también les facilitan agua y alimento.

El empleado de una tienda de conveniencia de la calle Coahuila y las Palmas de la colonia Machi López, comentó que ellos hacen esto porque le tienen mucho cariño a los animales, y para poder aportar un pequeño granito de arena en ayudarlos.

No podemos tener muchos perros dentro del establecimiento, pero si dejamos entrar a dos o tres, son calmados, no se meten con los clientes y a los clientes no les importa que estén aquí, hasta los saludan y juegan con ellos”, resaltó.