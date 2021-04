Mujeres de Cajeme sienten temor ante constante inseguridad

CIUDAD OBREGÓN.-“Elena” tiene 24 años; todos los días sale a hacer ejercicio por las mañanas a un andador cerca de su casa, y lleva consigo un palo de escoba para poder defenderse en caso de alguna situación de riesgo, algo que creía lejano, pero que hace un par de semanas vivió en carne propia.

La joven madre de familia, vecina de la colonia Kino, compartió que de no haber sido porque iba “armada” un sujeto la hubiera subido a la fuerza a su automóvil.

“Un carro se pegó hacia el camellón donde íbamos caminando, a la altura de un retorno, hizo alto y descendió del carro un hombre que me agarró del brazo y me empezó a jalonear e intentaba acercarme un bote blanco a la cara, yo traía un palo de escoba y con el me defendí, de tanto golpe que le di, se quebró el palo”, detalló.

“Susette”, de 28 años de edad, vivió lo que relata como el peor día de su vida cuando un hombre intentó subirla a una camioneta al salir de su trabajo.

“Yo iba rumbo a mi carro cuando sentí que muy cerca de mí, por atrás, se acercaba una camioneta. Volteé y vi cómo se bajó un señor y caminó apresurado hacía mí: Primero me empujó y me tiró al suelo, luego empezó a forcejear como para cargarme, me arrastró hacia su camioneta, de tanto que peleamos me zafó la muñeca, pero gracias a Dios no me pudo llevar”, subrayó.

Así como ellas, muchas otras cajemenses viven en constante miedo y alerta, cuidando su integridad para poder volver a salvo a casa, pues afirman que la inseguridad ha rebasado todos los límites.

Un sondeo realizado entre mujeresde diversas edades reveló que su mayor preocupación es tener que salir solas por el miedo a que algo les pudiera pasar.

Mariana, de 16 años de edad, vecina de la colonia Urbi Villa del Rey, una de las focalizadas como de las más peligrosas del municipio, resaltó que la situación que se está viviendo es bastante preocupante, ya que todos los días desaparecen mujeres.

Ahora sucede que a las mujeres nos da miedo salir a las calles y pensar que ya no volveremos, porque no hay nadie que nos proteja y es atemorizante esta situación”, subrayó.

Karla María, de 36 años de edad, residente de la colonia Casa Blanca, indicó que actualmente cosas tan sencillas y que ayudarían mucho a disminuir hechos delictivos, como más vigilancia en zonas de riesgo o iluminación de las calles, son omitidas por las autoridades.

“Hay muchas razones fuera de género por las que se suscitan hechos violentos y debido a eso se justifica o se intenta buscar un motivo relacionado con la delincuencia cuando se sabe de la desaparición de una mujer o un atentado.

"Pero esto se debe a que no se da un seguimiento a los reportes y casos de violencia intrafamiliar, porque se toman a la ligera”, subrayó.

PROBLEMA EN AUMENTO

Según las fichas del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, de enero a la fecha 19 mujeres han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales nueve fueron localizadas con vida, y 10 continúan sin ser encontradas.

Y previo a 2021, de 2018 a 2020, 70 mujeres desaparecieron, de las cuales cinco fueron localizadas sin vida, 19 con vida y 46 continúan sin saberse dónde están.

De ese total de mujeres, la mayoría oscila entre 14 a 30 años de edad, todas con características físicas similares: Delgadas, tez clara, de cabello largo, pertenecientes a colonias focalizadas como marginadas o campos del Valle del Yaqui.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo, expresó que el problema de las desapariciones de mujeres o intentos de desaparición en el municipio va en aumento día con día, y que es sumamente preocupante cómo no hay alguna autoridad que haga algo al respecto.

“Nosotros como mujeres en Cajeme no nos sentimos seguras, no nos sentimos cuidadas, ni protegidas, hemos llegado al extremo de tener que cuidarnos solas o unas a las otras, porque las autoridades no hacen nada”, subrayó.

Cada día es mas común ver en las noticias o en redes sociales fichas de mujeres desaparecidas, dijo, de todas las edades y de cualquier clase social.

Comentó que esta problemáticaafecta a todo tipo de mujeres: Madres de familia, estudiantes, amas de casa y trabajadoras, entre otras.

“Casi todos los días se acercan a nosotros familias desesperadas buscando ayuda de nosotros para encontrar a sus hijas o hijos, esposos, familiares... últimamente lo que más registramos es desaparición de jóvenes”, indicó.

REQUIERE ATENCIÓN

María Elena Barreras Mendívil, integrante de la Red Feminista Sonorense, manifestó que la situación de violencia hacia la mujer que prevalece en el Estado y el municipio es alarmante y requiere se le preste la atención correspondiente, pero sobretodo que se realicen las acciones necesarias para lograr disminuirla y erradicarla.

“Es lamentable ahorita cómo para donde voltees están pasando situaciones que ponen en riesgo la vida de una mujer o que terminan en desenlaces trágicos, como es la muerte; se siente la inseguridad a flor de piel, todas la estamos viviendo”, resaltó.

Según registros de la Red Feminista Sonorense, en Cajeme las mujeres de 16 a 35 años de edad son las más afectadas por la inseguridad y violencia de género.

Leticia Burgos Ochoa, dirigente de la red, puntualizó que en el Municipio la característica más común y repetitiva en los crímenes hacia la mujer es que las afectadas estén supuestamente involucradas o relacionadas con el crimen organizado, y sea mediante “levantón”, desaparición o ataque armado que derive su muerte.

“En Cajeme y Sonora se está viviendo una situación adversa en cuanto a seguridad que aumenta mucho el riesgo de las mujeres, y de las personas, de perder la vida en las calles”, lamentó.

A DETALLE

De 2018 a la fecha 90 mujeres se encuentran desaparecidas en Cajeme.

Rango de edad: En su mayoría de 14 a 30 años.

Rasgos: Mujeres jóvenes, delgadas, tez clara, cabello largo, pertenecientes a colonias focalizadas como marginadas, y campos del Valle del Yaqui.

Principalmente: Estudiantes, empleadas y amas de casa.

Fuente: Rastreadoras de Ciudad Obregón