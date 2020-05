Muere policía de Cajeme, indagan si se trata de Covid-19

Ciudad Obregón. - Luego de que se circulará en redes sociales el rumor del fallecimiento de un policía municipal de Cajeme por Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública no descarta, ni afirma sea por estos motivos el deceso, ya que por el cuadro de salud que presentó el elemento al fallecer se le realizó prueba y están a la espera de resultados, indicó Víctor Ibarra Apodaca.

El regidor y presidente de la comisión de Seguridad, manifestó que de momento no se sabe si fue coronavirus el fallecimiento, pero que se realizaron las pruebas por la sintomatología que tuvo el policía previo a fallecer.

En pláticas con el comandante Cano Castro me comentó que no se sabe realmente si es por Covid u otra enfermedad, que están por dar resultados, no se sabe si en un par de días o más se tengan los estudios”, detalló.