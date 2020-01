Modernizan el diseño de credencial del INE

Dos códigos QR y más de 24 medidas de seguridad que la hacen infalsificable son las modificaciones que tiene la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el primer día del año, informó Rosario del Carmen Román Bojórquez.

La titular del Registro Federal de Electores (RFE) en Cajeme, manifestó que en 2020 se dio inicio la producción del nuevo modelo de credencial para votar con modificaciones que la vuelven única y diferente a la ya existente.

No es obligación cambiar aquellas credenciales que aún no están vencidas, dijo, sí se puede solicitar el trámite para renovarla, pero hay prioridad con los más de 7 mil 200 ciudadanos que ya no la tienen vigente.

La credencial que se producirá tiene un nuevo diseño, mayores elementos de seguridad visibles y no visibles, tiene la misma durabilidad que los modelos anteriores, además incorpora dos códigos QR de alta densidad concebidos para facilitar la verificación de autenticidad", detalló.

La elaboración de cada credencial de elector tiene un costo de 280 pesos que el instituto absorbe, informó, durante los próximos 5 años el organismo producirá un estimado de cerca de 81 millones 700 mil credenciales para votar.